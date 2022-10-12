12.10.2022 09:14 Рита Парфенова

Постраждалих від обстрілів Харківщини немає

За добу з 11 по 12 жовтня у Центрі екстреної медицинської допомоги не зареєстровані постраждалі від обстрілів військових рф.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За словами голови військової адміністрації, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з рф в Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах.



Зокрема під ударами опинилися: Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне.

«За попередніми даними, постраждалих немає», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, протягом доби російські військові обстріляли щонайми 8 населених пунктів Харківської області з різних типів озброєння.