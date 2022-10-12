Постраждалих від обстрілів Харківщини немає

За добу з 11 по 12 жовтня у Центрі екстреної медицинської допомоги не зареєстровані постраждалі від обстрілів військових рф.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За словами голови військової адміністрації, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з рф в Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах.
Зокрема під ударами опинилися: Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне.
«За попередніми даними, постраждалих немає», – додав Синєгубов.
Нагадаємо, протягом доби російські військові обстріляли щонайми 8 населених пунктів Харківської області з різних типів озброєння.
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Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, що проводиться з 1996 року.
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