12.10.2022 08:12 Рита Парфенова

Деокуповані села Харківщини опинилися під ворожим ударом (відео)

Російські військові обстрілювали територію Харківської області з різних типів озброєння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне.



Також минулої доби ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населеним пунктам Украъни, в тому числі по селу Чугунівка Куп'янського району.



Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.



Українська авіація протягом доби завдала п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника.



Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об’єктів ворога.

Нагадаємо, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни.