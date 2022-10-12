12.10.2022 07:30 Рита Парфенова

12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, що проводиться з 1996 року.

Артрит - це запальне захворювання суглобів, при серйозних формах перебігу хвороби може призвести до інвалідності і навіть втрати працездатності. Причинами його виникнення можуть стати травми, вірусні та бактеріальні інфекції, переохолодження, фізичне та психічне навантаження і навіть надмірне куріння. Ця хвороба вражає переважно людей віком від 30 до 50 років. До речі, жінки страждають на це захворювання в 5 разів частіше за чоловіків. І хоча причини розвитку артритів різноманітні, лікарі єдині на думці, що найкраще лікування – це профілактика. Для цього достатньо вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, відмовитись від шкідливих звичок і більше рухатися.

Також цього дня

В 1492 італійський мореплавець Христофор Колумб висадився в Новому Світі на острові Сан-Сальвадор. Це вважається офіційною датою «відкриття Америки». У 1937 році президент Рузвельт оголосив 12 жовтня Днем Колумба, а пізніше, з 1971 року, він відзначається кожен другий понеділок жовтня.



1428 – почалася облога англійцями Орлеана. Облога міста, що тривала сім місяців, стала поворотним пунктом у Сторічній війні між Англією і Францією і прославила ім'я Жанни д'Арк.



1810 – перший Октоберфест: мешканців Мюнхена запрошено на святкування весілля кронпринца Людвіга Баварського та принцеси Терези фон Заксен-Хільдбургхаузен.



1931 – відбулося урочисте відкриття та освячення статуї Спасителя на вершині пагорба Корковаду в Ріо-де-Жанейро, що вважається символом міста.



1935 – народився Лучано Паваротті, італійський оперний співак (тенор).



1964 - ракета-носій "Схід-1" запущена з космодрому Байконур. Вперше здійснено політ багатомісного корабля, а також вперше політ здійснювався без скафандрів.



1968 – у Мехіко відкрилися ХІХ Олімпійські ігри. Незвичайні умови проведення ігор (високогір'я) спричинили видатні рекорди та міні-трагедії, коли спортсмени втрачали свідомість під час змагань, що вимагають витривалості.



1968 – народився австралійський кіноактор Х'ю Джекман – Росомаха та Ван Хельсинг в одному флаконі.



1971 – на Бродвеї відбулася прем'єра рок-опери «Ісус Христос – суперзірка».



1999 – у Сараєві народився 6-мільярдний житель Землі.



2003 – Міхаель Шумахер став першим в історії гонок «Формула-1» 6-кратним чемпіоном світу, побивши рекорд за кількістю чемпіонських титулів (5) Х.-М. Фанхіо, що тримався з 1957 року. (Рекорд був не тільки неперевершеним, а й неповторним – другим 5-кратним чемпіоном став сам Шумахер у попередньому, 2002).



2010 – поблизу міста Марганець Дніпропетровської області сталася найбільша ДТП в історії незалежної України. Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з двосекційним електровозом загинули 45 людей.

Прикмети дня

12 жовтня у народі називали Феофан Милостивий. У день вшанування цього святого зазвичай поверталося тепло. Так і говорили про святого в народі: "Феофан накинув на сонце каптан".



Слідкуйте, щоб у будинку не закінчилася сіль. Порожня сільниця вважається провісником фінансових невдач.



Не можна сьогодні сумувати, інакше негативний настрій залишиться на весь рік.

Іменини відзначають

Іван, Феофан.