Харків на ранок 12 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 11 на 12 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 жовтня.
Загалом за добу з 11 по 12 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:
6 – на ліквідацію пожеж;
4 – на аварійно-рятувальні роботи;
14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 668 вибухонебезпечних предмета.
Нагадаємо, протягом доби російські військові обстріляли щонайми 8 населених пунктів Харківської області з різних типів озброєння.
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Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Щорічно 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, що проводиться з 1996 року.
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