12.10.2022 08:20 Рита Парфенова

Харків на ранок 12 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 11 на 12 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 жовтня.

Загалом за добу з 11 по 12 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

4 – на аварійно-рятувальні роботи;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 668 вибухонебезпечних предмета.

Нагадаємо, протягом доби російські військові обстріляли щонайми 8 населених пунктів Харківської області з різних типів озброєння.