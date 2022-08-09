09.08.2022 12:11 Рита Парфенова

У харківському управлінні СБУ викрили «крота» спецслужб рф (відео)

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Службу безпеки, зрадник за завданням ворога влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення росії.



Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про зс рф, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.



Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані рф використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста.



За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником фсб, який сам вийшов на нього.



В обмін за співпрацю ворог надав «кроту» гарантії безпеки для нього і його родини, якби рф вдалося захопити регіон.



За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.



Правоохоронці затримали зрадника «на гарячому» – після того, як він попросив представника спецслужб рф завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.



«Як би не намагалась рф плести свою агентурну мережу в різних органах влади, ми системно протидіємо цьому. Сьогодні – це стало одним із головних пріоритетів Служби. Адже ефективна робота із виявлення ворожих агентів та колаборантів не лише дозволяє врятувати сотні й тисячі життів, але й загалом наближує нашу перемогу. І очищення СБУ – один із важливих напрямків такої діяльності. Усіх зрадників чекає сурове покарання!» – підкреслив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.



Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Викриття злочинної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.