09.08.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

Кіберполіція разом із ПриватБанком затримала зловмисників

Співробітники служби безпеки банку розкрили шахрайську схему.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що працівники служби безпеки ПриватБанку викрили шахрайську схему, в результаті чого співробітники відділу протидії кіберзлочинам Черкащини спільно зі слідчим управлінням поліції Черкаської області затримали групу зловмисників, які проводили розрахунки у POS-терміналах, використовуючи скомпрометовані дані банківських карток громадян.

Організував протиправну діяльність 30-річний мешканець міста Сміла. Зловмисник через месенджери купував бази зі скомпрометованими даними банківських карток громадян.

Залучивши до протиправної діяльності ще чотирьох громадян, зловмисник «прив’язував» банківські дані потерпілих до платіжних систем і, використовуючи технологію NFC, розрахувався ними у POS-терміналах.

У такий спосіб зловмисники купували техніку, яку перепродавали. Також для привласнення грошей громадян угруповання реєструвало ФОПи на підставних осіб, для отримання власних POS-терміналів і проведення розрахунків з їх використанням. У такий спосіб зловмисники ошукали громадян на понад 2 мільйони гривень.

В ході оперативних заходів кіберполіцейські встановили, що «продавці» скомпрометованих банківських даних отримували відомості завдяки фішингу. Фейкові посилання копіювали сервіси доставки від майданчиків оголошень. Наразі особи зловмисників, які поширювали фішингові посилання, встановлюють правоохоронці.

На підставі даних фактів відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 190 та частини 2 статті 361 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.