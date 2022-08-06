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06.08.2022  10:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові група шахраїв ошукувала пенсіонерів

Зловмисники видавали себе за родичів потерпілих.

Зловмисники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що з листопада 2021 року група осіб, діючи у складі організованої групи, ошукувала пенсіонерів. 
 
Шахраї телефонували людям похилого віку та видавали себе за їх родичів. Зловмисники повідомляли, що знаходяться в медичному закладі та потребуть грошей на операцюють. Таким чином, просили жертв передати грошові кошти «лікарю», який приїде до них додому.
 
Так званим «лікарем» був 40-річний чоловік, який і забирав гроші. Його 37-річний напарник знаходився неподалік та контролював зовнішню обстановку.
 
19 лютого 2022 року, після отримання коштів від чергової жертви, чоловіків затримали. 
 
Прахоохоронці встановили причетність обвинувачених до шести епізодів злочинів.
 
За даним фактом затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом шахрайства, вчиненого у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190 КК України).
 
Нагадаємо, чоловік, знаходячись в Харківському СІЗО, організував злочинну діяльність.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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