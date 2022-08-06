06.08.2022 11:20 Віталій Хінєвіч
Учнів запрошують на безкоштовні профорієнтаційні зустрічі
Мала академія наук України запускає серію відкритих мотиваційних лекцій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на НУШ.
Повідомляється, що в межах профорієнтаційного проєкту #CVIDOMIобирати Мала академія наук України запускає серію відкритих мотиваційних лекцій, які допоможуть подолати труднощі з вибором майбутньої професії.
Долучитися до онлайн-зустрічей можуть учні 14-17 років. Зазначається, що всі лекції будуть проходити о 16:00 на платформі ZOOM.
Перелік лекцій, які будуть проходити найближчим часом:
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08.08.2022 – засновник бренду ENJOY THE WOOD, автор книги “Від безпритульника до мультимільйонера“ Ігор Фостенко проведе лекцію на тему “Як пройти шлях від безпритульника до власника успішного бізнесу та бути щасливим”.
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09.08.2022 – психологиня, спеціалістка з профорієнтації Наталія Демиденко проведе онлайн-лекцію на тему “Професії майбутнього”.
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10.08.2022 – юрист, фахівець у сфері трудового права, партнер юридичної фірми Everlegal Олександр Ружицький проведе онлайн-заняття “Особливості раннього працевлаштування: поради юриста”.
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15.08.2022 – співзасновниця та операційна директорка Esper Bionics Анна Белєванцева з темою “Як створювати біонічні протези та бути щасливою”.
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16.08.2022 – психологиня, спеціалістка з профорієнтації Ганна Чатченко матиме лекцію “Що таке лінь і чому я в неї не вірю?”.
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17.08.2022 – HR-експертка та кар’єрна консультантка Домініка Іванова-Бекар, яка має понад 16 років управлінського досвіду на посадах директорки з персоналу у національних та міжнародних компаніях, а з 2019 року в ролі HR-консультантки співпрацює з компаніями на ринках України, Казахстану та Польщі у питаннях з розвитку та трансформації HR-системи, розповість про “Особливості раннього працевлаштування: поради HR-фахівчині“.
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22.08.2022 – підприємиця, головна виконавча директорка холдингу Kacho Group Аліна Качоровська виступить з лекцією “Як створювати fashion-бренд та бути щасливою“.
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23.08.2022 – психологиня, спеціалістка з профорієнтації Ірина Плешакова виступить з лекцією “Ким би ви не були, будьте собою!”.
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