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06.08.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

Учнів запрошують на безкоштовні профорієнтаційні зустрічі

Мала академія наук України запускає серію відкритих мотиваційних лекцій.

Освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на НУШ.
 
Повідомляється, що в межах профорієнтаційного проєкту #CVIDOMIобирати Мала академія наук України запускає серію відкритих мотиваційних лекцій, які допоможуть подолати труднощі з вибором майбутньої професії.
 
Долучитися до онлайн-зустрічей можуть учні 14-17 років. Зазначається, що всі лекції будуть проходити о 16:00 на платформі ZOOM.
 
Перелік лекцій, які будуть проходити найближчим часом:
 
  • 08.08.2022 – засновник бренду ENJOY THE WOOD, автор книги “Від безпритульника до мультимільйонера“ Ігор Фостенко проведе лекцію на тему “Як пройти шлях від безпритульника до власника успішного бізнесу та бути щасливим”.
  • 09.08.2022 – психологиня, спеціалістка з профорієнтації Наталія Демиденко проведе онлайн-лекцію на тему “Професії майбутнього”.
  • 10.08.2022 – юрист, фахівець у сфері трудового права, партнер юридичної фірми Everlegal Олександр Ружицький проведе онлайн-заняття “Особливості раннього працевлаштування: поради юриста”.
  • 15.08.2022 – співзасновниця та операційна директорка Esper Bionics Анна Белєванцева з темою  “Як створювати біонічні протези та бути щасливою”.
  • 16.08.2022 – психологиня, спеціалістка з профорієнтації Ганна Чатченко матиме лекцію “Що таке лінь і чому я в неї не вірю?”.
  • 17.08.2022 – HR-експертка та кар’єрна консультантка Домініка Іванова-Бекар, яка має понад 16 років управлінського досвіду на посадах директорки з персоналу у національних та міжнародних компаніях, а з 2019 року в ролі HR-консультантки співпрацює з компаніями на ринках України, Казахстану та Польщі у питаннях з розвитку та трансформації HR-системи, розповість про “Особливості раннього працевлаштування: поради HR-фахівчині“.
  • 22.08.2022 – підприємиця, головна виконавча директорка холдингу Kacho Group Аліна Качоровська виступить з лекцією “Як створювати fashion-бренд та бути щасливою“.
  • 23.08.2022 – психологиня, спеціалістка з профорієнтації Ірина Плешакова виступить з лекцією “Ким би ви не були, будьте собою!”.
Зареєструватись на лекції можна за посиланням.
 
Нагадаємо, в Україні змінили шкільну програму із зарубіжної літератури.
 
Источник:   НУШ
 Тэги:  образование
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