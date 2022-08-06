Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 5 випадок зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 8 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 822 особи. Одужало 300 525 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 214 осіб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 5 серпня.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Вранці у Харкові розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї та Міжнародний день «Лікарі миру за мир».
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