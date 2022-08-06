06.08.2022 11:50 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 5 випадок зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 серпня



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 8 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 822 особи. Одужало 300 525 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 214 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 5 серпня.