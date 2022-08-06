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06.08.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 5 випадок зараження коронавірусом у Харкові.


Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 серпня

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 8 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 822 особи. Одужало 300 525 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 214 осіб.

Коронавірус Харків

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 5 серпня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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