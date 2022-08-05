Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 1 випадок зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 11 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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