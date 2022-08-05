05.08.2022 11:39 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 1 випадок зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 11 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 814 осіб. Одужало 300 512 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 219 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 11 осіб (з них 1 - мешканець міста Харкова). Дві людини захворіли у Лозовському районі області, одна - у Богодухівському.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 4 серпня.