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05.08.2022  13:45   Віталій Хінєвіч

Чоловік, знаходячись в Харківському СІЗО, організував злочинну діяльність

Зловмисники організовували злочинну діяльність в деяких регіонах України.

Зловмисники Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 45-річний чоловік, який з січня по вересень 2021 року, відбував покарання у слідчому ізоляторі в Харкові. Знаходячись в місцях позбавлення волі координував постачання наркотичних засобів та психотропів на територію ізолятора. Окрім цього чоловік контролював і розподіляв матеріальні блага між ув’язненими.
 
Після виходу на свободу колишній «смотрящий» організував злочинну групу, до складу якої увійшли його знайомі, які теж раніше притягались до кримінальної відповідальності.
 
З жовтня 2021 року зловмисники вчиняли крадіжки з квартир у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях. Таким чином вони заволоділи ювелірними виробами, грошовими коштами, одягом та побутовою технікою.
 
За даним фактом правоохоронцями затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи і ще двох чоловіків, які вчиняли крадіжки у різних областях України.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік убив водія автобуса.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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