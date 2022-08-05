05.08.2022 13:45 Віталій Хінєвіч
Чоловік, знаходячись в Харківському СІЗО, організував злочинну діяльність
Зловмисники організовували злочинну діяльність в деяких регіонах України.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 45-річний чоловік, який з січня по вересень 2021 року, відбував покарання у слідчому ізоляторі в Харкові. Знаходячись в місцях позбавлення волі координував постачання наркотичних засобів та психотропів на територію ізолятора. Окрім цього чоловік контролював і розподіляв матеріальні блага між ув’язненими.
Після виходу на свободу колишній «смотрящий» організував злочинну групу, до складу якої увійшли його знайомі, які теж раніше притягались до кримінальної відповідальності.
З жовтня 2021 року зловмисники вчиняли крадіжки з квартир у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях. Таким чином вони заволоділи ювелірними виробами, грошовими коштами, одягом та побутовою технікою.
За даним фактом правоохоронцями затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи і ще двох чоловіків, які вчиняли крадіжки у різних областях України.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік убив
водія автобуса.
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