05.08.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

Чоловік, знаходячись в Харківському СІЗО, організував злочинну діяльність

Зловмисники організовували злочинну діяльність в деяких регіонах України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 45-річний чоловік, який з січня по вересень 2021 року, відбував покарання у слідчому ізоляторі в Харкові. Знаходячись в місцях позбавлення волі координував постачання наркотичних засобів та психотропів на територію ізолятора. Окрім цього чоловік контролював і розподіляв матеріальні блага між ув’язненими.

Після виходу на свободу колишній «смотрящий» організував злочинну групу, до складу якої увійшли його знайомі, які теж раніше притягались до кримінальної відповідальності.

З жовтня 2021 року зловмисники вчиняли крадіжки з квартир у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях. Таким чином вони заволоділи ювелірними виробами, грошовими коштами, одягом та побутовою технікою.

За даним фактом правоохоронцями затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи і ще двох чоловіків, які вчиняли крадіжки у різних областях України.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік убив водія автобуса.