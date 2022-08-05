05.08.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік убив водія автобуса

У селі Васищеве було виявлено автобус із увімкненими фарами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 26-річний чоловік регулярно користувався послугами автобусного маршруту "Харків-Хорошево". У пасажира склалося неприязне ставлення до водія автобуса через його образливе ставлення до пасажирів.

19 червня 2017 року, перебуваючи на станції «Жихор», чоловік попросив водія, який мав намір їхати до гаража, відвезти його у попутному напрямку.

На узбіччі перед в'їздом до села Васищеве чоловік попросив зупинити автобус та відчинити задні двері.

Скориставшись зупинкою автобуса, він підійшов до водія, який був за кермом. Діставши заздалегідь заготовлений ніж, чоловік почав завдавати численних ударів по різних частинах тіла водія, від яких він помер.

4 серпня зловмиснику було винесено вирок. Йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.