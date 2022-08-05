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05.08.2022  13:05   Віталій Хінєвіч

В Австралії фермер знайшов на своїй ділянці космічний уламок

Великий космічний уламок упав на ферму.

Космічний предмет
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на The New York Times.
 
Повідомляється, що австралійський фермер Мік Майнерс натрапив на своїй ділянці на уламок від космічного корабля.
 
Минулого тижня Мік Майнерс пас овець на чотириколісному транспортному засобі, коли натрапив на загострений чорний предмет заввишки понад дев'ять футів. Це нагадало йому чи згоріле дерево, чи частину сільськогосподарської техніки.
 
Містер Майнерс зробив знімок і відправив його сусідньому фермеру Джоку Воллесу, який за кілька днів до цього випадково виявив на своїй фермі такий самий загадковий об'єкт. Це було космічне сміття.
 
Американське космічне агентство NASA заявило, що SpaceX підтвердила, що об'єкт, ймовірно, був частиною скинутого сегмента ствола космічного корабля Dragon, який залишився під час повернення місії Crew-1 з Міжнародної космічної станції в травні минулого року.
 
Нагадаємо, NASA опублікувало фото рідкісної галактики.
 
Источник:   The New York Times
 Тэги:  происшествие
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