    
Главная Новини Харкова Наука NASA опублікувало фото рідкісної галактики
03.08.2022  16:10   Віталій Хінєвіч

NASA опублікувало фото рідкісної галактики

Фото вдалося зробити за допомогою телескопа Джеймс Вебб.

Галктика
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на NASA.
 
Повідомляється, що фотографії рідкісної галактики ESO 350-40 "Колесо воза", зроблені за допомогою телескопа "Джеймс Вебб".
 
Галактика Колесо воза, розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від людей у сузір'ї Скульптора, є рідкісним видовищем. Його зовнішній вигляд, дуже схожий на вигляд колеса візка, є результатом інтенсивної події — високошвидкісного зіткнення між великою спіральною галактикою та меншою галактикою, що не видно на цьому зображенні. Зіткнення галактичних масштабів викликають каскад різних, дрібніших подій між залученими галактиками.
 
Зіткнення найбільше позначилося на форму і структуру галактики. Галактика «Колесо воза» має два кільця - яскраве внутрішнє кільце і навколишнє барвисте кільце. Ці два кільця розширюються назовні від центру зіткнення, як бриж у ставку після того, як у нього кинутий камінь. Через ці відмінні риси астрономи називають її «кільцевою галактикою», структурою, менш поширеною, ніж спіральні галактики, такі як Чумацький Шлях.
 
Нагадаємо, NASA відкрило цікаві факти про Місяць.
 
Источник:   NASA
 Тэги:  nasa
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.07 Наука NASA відкрило цікаві факти про Місяць 28.07 Наука NASA опублікувало нові знімки Юпітера 12.07 Наука NASA и Байден поделились уникальными снимками Вселенной
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 