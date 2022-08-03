03.08.2022 16:10 Віталій Хінєвіч

NASA опублікувало фото рідкісної галактики

Фото вдалося зробити за допомогою телескопа Джеймс Вебб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на NASA.

Повідомляється, що фотографії рідкісної галактики ESO 350-40 "Колесо воза", зроблені за допомогою телескопа "Джеймс Вебб".

Галактика Колесо воза, розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від людей у сузір'ї Скульптора, є рідкісним видовищем. Його зовнішній вигляд, дуже схожий на вигляд колеса візка, є результатом інтенсивної події — високошвидкісного зіткнення між великою спіральною галактикою та меншою галактикою, що не видно на цьому зображенні. Зіткнення галактичних масштабів викликають каскад різних, дрібніших подій між залученими галактиками.

Зіткнення найбільше позначилося на форму і структуру галактики. Галактика «Колесо воза» має два кільця - яскраве внутрішнє кільце і навколишнє барвисте кільце. Ці два кільця розширюються назовні від центру зіткнення, як бриж у ставку після того, як у нього кинутий камінь. Через ці відмінні риси астрономи називають її «кільцевою галактикою», структурою, менш поширеною, ніж спіральні галактики, такі як Чумацький Шлях.