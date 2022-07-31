    
Главная Новини Харкова Наука NASA відкрило цікаві факти про Місяць
31.07.2022  19:40   Віталій Хінєвіч

NASA відкрило цікаві факти про Місяць

Вчені помітили на Місяці западини з комфортною для людини температурою.

Поверхня Місяця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Phys.org.
 
Повідомляється, що вчені виявили затінені місця в ямах на Місяці, які завжди коливаються навколо комфортної температури близько 17°C, використовуючи дані космічного корабля NASA Lunar Reconnaissance Orbiter та комп'ютерне моделювання.
 
"Знання того, що в западинах є стабільне теплове середовище, допоможе нам намалювати картину цих унікальних місячних особливостей і дасть перспективи їх вивчення", - зазначив Ноа Петро,   науковий співробітник проекту LRO із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA у Грінбелті.
 
Дві з найбільш помітних ям мають видимі виступи, які явно ведуть до печер або порожнеч, і є вагомі докази того, що виступ ще однієї може також вести до великої печери.
 
Нагадаємо, NASA опублікувало нові знімки Юпітера.
 
Источник:   Phys.org
 Тэги:  nasa
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.07 Наука NASA опублікувало нові знімки Юпітера 12.07 Наука NASA и Байден поделились уникальными снимками Вселенной 10.07 Наука NASA опубликует завораживающие снимки Вселенной
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 