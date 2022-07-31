31.07.2022 19:40 Віталій Хінєвіч

NASA відкрило цікаві факти про Місяць

Вчені помітили на Місяці западини з комфортною для людини температурою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Phys.org.

Повідомляється, що вчені виявили затінені місця в ямах на Місяці, які завжди коливаються навколо комфортної температури близько 17°C, використовуючи дані космічного корабля NASA Lunar Reconnaissance Orbiter та комп'ютерне моделювання.

"Знання того, що в западинах є стабільне теплове середовище, допоможе нам намалювати картину цих унікальних місячних особливостей і дасть перспективи їх вивчення", - зазначив Ноа Петро, науковий співробітник проекту LRO із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA у Грінбелті.

Дві з найбільш помітних ям мають видимі виступи, які явно ведуть до печер або порожнеч, і є вагомі докази того, що виступ ще однієї може також вести до великої печери.