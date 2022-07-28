28.07.2022 14:35 Віталій Хінєвіч

NASA опублікувало нові знімки Юпітера

Під час зближення з Юпітером NASA створило нові знімки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на NASA.

Повідомляється, що місія NASA завершила 43 зближення з Юпітером. Прилад JunoCam зобразив дивовижний вид вихорів - ураганоподібних спіральних вітрів - поблизу північного полюса планети.

Потужні шторми можуть досягати понад 30 миль (50 кілометрів) заввишки та сотні миль завширшки. З'ясування того, як вони формуються є ключем до розуміння атмосфери Юпітера, а також гідродинаміки та хімії хмар, які створюють інші атмосферні особливості планети.

Вчених особливо цікавлять різні форми, розміри та кольори вихорів. Наприклад, циклони, які обертаються проти годинникової стрілки у північній півкулі та за годинниковою стрілкою у південній, та антициклони, які обертаються за годинниковою стрілкою у північній півкулі та проти годинникової стрілки у південній півкулі, мають дуже різні кольори та форми.