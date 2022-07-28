    
Главная Новини Харкова Наука NASA опублікувало нові знімки Юпітера
28.07.2022  14:35   Віталій Хінєвіч

NASA опублікувало нові знімки Юпітера

Під час зближення з Юпітером NASA створило нові знімки.

NASA Юпітер
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на NASA.
 
Повідомляється, що місія NASA завершила 43 зближення з Юпітером. Прилад JunoCam зобразив дивовижний вид вихорів - ураганоподібних спіральних вітрів - поблизу північного полюса планети.
 
Потужні шторми можуть досягати понад 30 миль (50 кілометрів) заввишки та сотні миль завширшки. З'ясування того, як вони формуються є ключем до розуміння атмосфери Юпітера, а також гідродинаміки та хімії хмар, які створюють інші атмосферні особливості планети.
 
Вчених особливо цікавлять різні форми, розміри та кольори вихорів. Наприклад, циклони, які обертаються проти годинникової стрілки у північній півкулі та за годинниковою стрілкою у південній, та антициклони, які обертаються за годинниковою стрілкою у північній півкулі та проти годинникової стрілки у південній півкулі, мають дуже різні кольори та форми.
 
Нагадаємо, телескоп Джеймс Вебб показав новий знімок галактики.
 
Источник:   NASA
 Тэги:  nasa
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.07 Наука NASA и Байден поделились уникальными снимками Вселенной 10.07 Наука NASA опубликует завораживающие снимки Вселенной 29.05 Суспільство В NASA предупредили жителей Земли о возможном катаклизме
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 