28.07.2022 14:10 Віталій Хінєвіч
У Харкові затримали злочинця, який втік з будівлі суду
Громадянин ховався від органів досудового розслідування.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що у вересні минулого року зловмисник у ліфті побив чоловіка та, погрожуючи ножем забрав у нього, рюкзак у якому перебувало 30 тисяч гривень.
Одразу після скоєння злочину поліцейські встановили особу та затримали нападника.
28 вересня 2021 року суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Проте правопорушник самостійно залишив будівлю суду та переховувався від правоохоронців.
25 липня під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 45-річного зловмисника. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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