28.07.2022 14:10 Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали злочинця, який втік з будівлі суду

Громадянин ховався від органів досудового розслідування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що у вересні минулого року зловмисник у ліфті побив чоловіка та, погрожуючи ножем забрав у нього, рюкзак у якому перебувало 30 тисяч гривень.

Одразу після скоєння злочину поліцейські встановили особу та затримали нападника.

28 вересня 2021 року суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проте правопорушник самостійно залишив будівлю суду та переховувався від правоохоронців.

25 липня під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 45-річного зловмисника. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харківській області лікарка підроблювала сертифікати про вакцинацію.