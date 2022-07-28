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28.07.2022  14:10   Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали злочинця, який втік з будівлі суду

Громадянин ховався від органів досудового розслідування.

Зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що у вересні минулого року зловмисник у ліфті побив чоловіка та, погрожуючи ножем забрав у нього, рюкзак у якому перебувало 30 тисяч гривень.
 
Одразу після скоєння злочину поліцейські встановили особу та затримали нападника.
 
28 вересня 2021 року суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Проте правопорушник самостійно залишив будівлю суду та переховувався від правоохоронців.
 
25 липня під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 45-річного зловмисника. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Нагадаємо, у Харківській області лікарка підроблювала сертифікати про вакцинацію.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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