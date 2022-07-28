    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області лікарка підроблювала сертифікати про вакцинацію
28.07.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області лікарка підроблювала сертифікати про вакцинацію

Медик вносила в електронні медичні карти неправдиві дані.

Лікарка у Харківській області підробляла сертифікати про вакцинацію
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що сімейна лікарка Близнюківської центральної районної лікарні у період з жовтня 2021 року по січень 2022 року вносила недостовірну інформацію в систему «Medcard24» про проходження вакцинації від хвороби COVID-19.
 
Медик вносила в електронні медичні карти неправдиві дані, зазнаючи, що пацієнти нібито зробили щеплення від COVID-19. За свою «послугу» підозрювана отримувала неправомірну нагороду у розмірі від 1 000 до 2 000 гривень. Надалі Сovid-сертифікат генерувався в мобільному додатку «Дія».
 
За даним фактом керівництво Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру сімейній лікарці за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою, вчиненої повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України).
 
Нагадаємо, у Харкові виявили чоловіка, який вчиняв наругу над державними символами України.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.07 Надзвичайні події У Харкові колишній поліцейський співпрацював з ворогом 28.07 Надзвичайні події У Харкові затримали злочинця, який втік з будівлі суду 27.07 Надзвичайні події У Харкові виявили чоловіка, який вчиняв наругу над державними символами України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 