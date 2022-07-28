28.07.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області лікарка підроблювала сертифікати про вакцинацію

Медик вносила в електронні медичні карти неправдиві дані.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що сімейна лікарка Близнюківської центральної районної лікарні у період з жовтня 2021 року по січень 2022 року вносила недостовірну інформацію в систему «Medcard24» про проходження вакцинації від хвороби COVID-19.

Медик вносила в електронні медичні карти неправдиві дані, зазнаючи, що пацієнти нібито зробили щеплення від COVID-19. За свою «послугу» підозрювана отримувала неправомірну нагороду у розмірі від 1 000 до 2 000 гривень. Надалі Сovid-сертифікат генерувався в мобільному додатку «Дія».

За даним фактом керівництво Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру сімейній лікарці за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою, вчиненої повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України).