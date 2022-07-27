27.07.2022 13:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили чоловіка, який вчиняв наругу над державними символами України

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили інтернет-агітатора

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Управління СБ України в Харківській області.

Повідомляється, що правоохоронці затримали 38- річного харків'янина, який розповсюджував матеріали, спрямовані на публічну наругу над Державним Прапором України.

Зловмисник розміщував на одній з міжнародних інтернет-платформ публікації , в яких принижував українську мову, заперечуючи її автентичність і називаючи її сумішшю російської, польської мов та інших діалектів.

Під час обшуку за місцем його мешкання правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та магнітні носії даних із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).