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22.07.2022  15:05   Віталій Хінєвіч

В Харкові правоохоронці затримали ймовірного коригувального ворожого вогню

Патрульні виявили підозрілого громадянина на одній із вулиць міста.

Затримали ймовірного коригувальника
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 21 липня правоохоронці затримали громадянина, який може бути причетним до співпраці з ворогом.
 
Патрульні помітили підозрілого чоловіка на вулиці Маршала Батицького, який постійно оглядався та помітно нервував. Правоохоронці звернулись до громадянина для перевірки.
 
В телефоні чоловіка патрульні виявили переписки, які можуть свідчити про співпрацю з ворогом. Окрім цього в месенджері він надсилав до невідомих груп фото критичної інфраструктури та місця влучань ворожих снарядів.
 
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Нагадаємо, окупанти вщент знищили дитсадок під Харковом.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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