22.07.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

В Харкові правоохоронці затримали ймовірного коригувального ворожого вогню

Патрульні виявили підозрілого громадянина на одній із вулиць міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 21 липня правоохоронці затримали громадянина, який може бути причетним до співпраці з ворогом.

Патрульні помітили підозрілого чоловіка на вулиці Маршала Батицького, який постійно оглядався та помітно нервував. Правоохоронці звернулись до громадянина для перевірки.

В телефоні чоловіка патрульні виявили переписки, які можуть свідчити про співпрацю з ворогом. Окрім цього в месенджері він надсилав до невідомих груп фото критичної інфраструктури та місця влучань ворожих снарядів.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, окупанти вщент знищили дитсадок під Харковом.