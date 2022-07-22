22.07.2022 15:05 Віталій Хінєвіч
В Харкові правоохоронці затримали ймовірного коригувального ворожого вогню
Патрульні виявили підозрілого громадянина на одній із вулиць міста.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
Повідомляється, що 21 липня правоохоронці затримали громадянина, який може бути причетним до співпраці з ворогом.
Патрульні помітили підозрілого чоловіка на вулиці Маршала Батицького, який постійно оглядався та помітно нервував. Правоохоронці звернулись до громадянина для перевірки.
В телефоні чоловіка патрульні виявили переписки, які можуть свідчити про співпрацю з ворогом. Окрім цього в месенджері він надсилав до невідомих груп фото критичної інфраструктури та місця влучань ворожих снарядів.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, окупанти вщент знищили дитсадок
під Харковом.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости