Окупанти вщент знищили дитсадок під Харковом

Будівля дитячого садочка у Дергачівському районі повністю знищена обстрілами окупантів.
Внаслідок обстрілів у Прудянці повністю знищено будівлю дитячого садка «Ялинка». Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
«Знищення дитсадка – це черговий цинічний акт тероризму, здійснений російською армією на нашій землі», – відзначив Задоренко.
Також за добу з 21 по 22 липня окупанти бомбили з артилерії по Дергачам, а також цілили по цивільним об’єктам на території Безруківського, Слатинського, Прудянського, Токарівського, Русько-Лозівського старостинських округів.
Під час обстрілів пошкоджено декілька приватних будинків у підконтрольних Україні селищах та селах громади.
Проходівський, Козачолопанський округи, а також більша частина Токарівського старостату досі окуповані агресором. Сили оборони України ведуть позиційні бої у Цупівці, Дементіївці, під Великими Проходами та на золочівсько-козачолопанському напрямку.
Нагадаємо, російські військові в ніч із 19 на 20 липня обстріляли Дергачі з реактивної артилерії: фото наслідків.
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