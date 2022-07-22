22.07.2022 12:25 Віталій Хінєвіч

Харківська лікарка розповіла, як рятує життя під ворожими обстрілами

Лікарка Ольга Секлій розповіла про свою роботу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Ольга Секлій, лікарка-інтерн медицини невідкладних станів та за сумісництвом фельдшерка Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області, розповіла про порятунок життя людей.

«З початку війни до звичного обладнання фельдшера додався бронежилет. Я виїжджала на екстрені виклики навіть під обстрілами. Носила пацієнтів сходами, зупиняла кровотечі під світлом одного ліхтаря. І жодного разу не плакала на роботі. Навіть тоді, коли в швидкій у пораненого хлопця зупинилося серце», - розповідає Ольга Секлій.

Розповіла лікарка і про порятунок тяжко пораненого хлопчика.

«Якось був виклик на трасу. До нас рухалася автівка з пораненим хлопцем. Мама закривала синові рани просто пальцями, ридала і кричала: «Врятуйте мою дитину!» Дорогою у хлопця зупинилося серце. Ми його реанімували. Бригада тоді була відчайдушна, і фельдшер, і водій, всі діяли злагоджено. Це-важкий процес. Та коли нарешті бачиш на моніторі сердечний ритм – це краще, ніж будь-які нагороди. Він був не при тямі, але живий. Потім опритомнів, лікарі його стабілізували у стаціонарі. Його забрали на реабілітацію за кордон», – поділилася спогадами Ольга Секлій.

Окрім цього, Ользі доводилося працювати і під ворожими обстрілами.

«Одного разу ми тільки сіли в наше авто, коли почули крики: «Повітря, повітря, всі лягайте». Лежали на землі, закривали голову руками, всі заціпеніли. Тоді здавалося, що це останнє, що я побачу в житті. Небо розривалося від снарядів і вибухів, всюди сипалося скло, штукатурка», - поділялася спогадами Ольга Секлій.