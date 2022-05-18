18.05.2022 20:42

Харьковские стоматологи рассказали, в каких случаях лечат бесплатно (фото)

Несмотря на военные действия, в Харькове продолжают работать медицинские учреждения, в том числе и городская стоматологическая поликлиника №4.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



Принимают в режиме неотложной помощи с 9 до 14 часов, ежедневно, без выходных и праздничных дней, в порядке живой очереди. Полный состав специалистов на месте готов помочь. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТПринимают в режиме неотложной помощи с 9 до 14 часов, ежедневно, без выходных и праздничных дней, в порядке живой очереди. Полный состав специалистов на месте готов помочь.

"Мы можем оказывать все виды помощи: это и хирургический прием, это и лечение зубов, лечение детей. Также мы стабильно обеспечили такой вид работ, как ортопедическая помощь. Во время военных действий очень много было случаев обращения со сломанными съемными протезами пожилых людей" - рассказывает Виктор Владимирович Любый, директор КНП «Городская стоматологическая поликлиника №4» ХГС

Работает, добавляют врачи и рентген. Все, кто нуждается в помощи, могут получить ее. Говорят, в ургентных, безотлагательных случаях лечат бесплатно.

"Пока будет военное положение, в нашей поликлинике бесплатно предоставляется стоматологическая помощь при ургентных, неотложных состояниях. Острая боль, воспалительные процессы челюстно-лицевого участка" - говорит Виктор Владимирович Любый.

Когда агрессор беспощадно обстреливал Харьков, пришлось совершить временный перерыв, но, говорят, довольно быстро возобновили работу.

"Наша поликлиника получила частичное разрушение. Эти разрушения оказались не очень серьезными. Потому все последствия мы устранили своими силами с помощью городского Департамента здравоохранения и администрации Основянского района и возобновили работу" - рассказывает Виктор Владимирович Любый.

Без перебоев работают с 16 марта, ежедневно оказывая помощь приходящим к врачам. А пациентов, говорят, немало: как харьковчан, так и жителей других областей Украины – всех обследуют и лечат.

"За период военных действий предоставлена ​​неотложная стоматологическая помощь 3150 жителям города Харькова и переселенцев. Из них мы приняли 163 ребенка. Также к нам обращались и обращаются по сегодняшний день военные вооруженных сил Украины, а также все другие подразделения, которые защищают город Харьков от захватчиков и обеспечивают нам покой" - говорит Виктор Владимирович Любый.

Фотогалерея