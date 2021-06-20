20.06.2021 13:19

Будни одной харьковской больницы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Безусловная преданность делу, постоянный риск заразиться «короной», тотальная усталость… и тысячи спасенных жизней. Простому человеку трудно представить, с чем каждый день вот уже в течение полутора лет сталкиваются медики.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Они тоже люди, со своими страхами, переживаниями, но и безусловной ответственностью за пациента, который, как известно, прежде всего.

Одними из первых удар ковида приняли врачи Харьковской городской клинической многопрофильной больницы № 17, сообщает РЕДПОСТ.



Главный врач клиники Дмитрий Черепов вспомнил, как приняли первых пациентов с коронавирусом, поделился личной историей борьбы с этой болезнью и рассказал о перспективах развития больницы.

Как все начиналось

Сначала койки были развернуты в Городской клинической больнице № 13. Ковид проходил как пульмонологическая патология, а это профиль 13-й больницы. Но уже буквально через несколько дней 60 коек были открыты и в нашем терапевтическом отделении. Первые пациенты поступили тяжелые, мы не до конца понимали, что с ними делать, как к ним подступиться. Поэтому сначала их лечение проходило в рамках того, что успевали читать в зарубежной литературе. Когда вышли первые протоколы лечения, - это стало для врачей большим подспорьем.

Достаточно быстро поняли, что одного отделения на 60 мест мало. Мы перепрофилировали неврологические койки, терапевтические, кардиологические. Суммарно за эти полтора года мы открыли 360 коек. Кроме того, в Украине в целом и в Харьковской области в частности была проблема лечения ковидных больных с хирургической патологией. Людей, поступавших в первые месяцы с этими проблемами, к сожалению, не всегда удавалось спасти. Их основное заболевание превалировало, и мы ничего не могли сделать. Поэтому ради спасения таких пациентов было принято решение открыть дополнительные профильные хирургическо-ковидные койки.

- В Харькове была проблема с поставками кислородных концентраторов. Как вы справлялись и справляетесь ли сейчас?

- Мы особой проблемы не заметили. Потому что на момент открытия первых 60 коек уже смогли за полторы недели восстановить ранее существовавшие и находившиеся в не очень хорошем состоянии кислородные трассы. Харьковский городской совет утвердил первый транш для покупки кислородных концентраторов, и мы сразу приобрели достаточное большое количество. О нас не забывали никогда, дофинансирование на медикаменты резерва, и на расходные материалы, в том числе и на концентраторы, со стороны городской власти поступает регулярно.

Поддержка властей

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов уделяет серьезное внимание харьковской медицине, осматривает лечебные учреждения, беседует с персоналом. О чем шла речь, когда он приезжал в вашу больницу?

- Нам сейчас выделены деньги на две системы кислородообеспечения. Также будут установлены две большие кислородные бочки на девять и одиннадцать кубов. Мы уже закончили строительство диагностического центра на 800 м2. Он частично введен в эксплуатацию. Для него получен современный компьютерный томограф, он уже работает. Нас часто спрашивают: сколько это стоит? Хочу акцентировать внимание: для пациентов нашего стационара все исследования на томографе бесплатны. Для остальных эта услуга платная. Но хотим пойти следующим путем: подписать договор с Национальной службой здоровья Украины, чтобы тем, кто имеет медицинские декларации, обследование оплачивала НСЗУ.

Кроме того, нас включили в президентскую программу «Большая стройка». Строим обновленное приемное отделение. После завершения наша больница будет трактоваться как – многопрофильная больница интенсивного лечения 2 уровня.

- Что это такое?

- Это расширенное приемное отделение с противошоковой реанимацией, операционной, стационаром первых суток пребывания пациента. Это как сортировочная база для пациентов, которые к нам поступают на первом этапе. В чем-то мы будем подспорьем неотложке.

Кадры решают все

Самое главное, что мы смогли - за эти полтора года не просто сохранить кадровый состав больницы, но и преумножить его. К нам приходили люди из других лечебных учреждений. Не буду лукавить: одним из факторов являлась хорошая финансовая оплата труда. С момента начала пандемии у нас не уволился ни один человек. Да, были единичные случаи. Они чаще всего были связаны с выходом на пенсию по возрасту. Или даже с повторным выходом на пенсию. Например, врач, который в 60 лет оформил пенсию, потом проработал еще лет 10-15, но силы его иссякли, и он окончательно решил уйти к внукам, семье, огороду. Мы не потеряли наш костяк. Более того, новые люди прекрасно влились в наш коллектив. Для всех врачей, медсестер, санитарок созданы все необходимые условия. Больница работает слаженно, как хороший часовой механизм.

Чего ожидать

На сегодняшний день есть тенденция к сокращению ковидных коек во всех больницах. Вы тоже сокращаете места?

- Да, идет снижение уровня заболеваемости и снижение количества поступающих больных с коронавирусом. На утро 15 июня у нас всего 191 пациентов, потому и стоит вопрос о временном сокращении койкомест.

Наш медперсонал, проработав почти полтора года в очень напряженной ситуации, имеет право на отдых, поэтому мы временно приостанавливаем работу некоторых ковидных отделений. Во-первых, нам необходимо провести качественную дезинфекцию. Во-вторых, выполнить текущий ремонт, а люди тем временем месяц отдохнут.

По прогнозам нас плюс-минус в сентябре ожидает очередная вспышка. Но у нас есть шанс уйти от нового масштабного витка заболеваемости, если люди будут соблюдать все противоэпидемиологические меры.

За эти полтора года в больнице № 17 спасли пять тысяч человек, болевших коронавирусом. Только за май этого года вылечили от ковида 690 пациентов.

Дмитрий Черепов рассказывает: «Я тоже столкнулся с ковидом. Переболел дважды. Первый раз – в сентябре, и второй – зимой. Когда стоит вопрос о пациенте и сохранении его жизни, о себе не думаешь. Прежде всего, надо спасти человека. По большому счету, причина моей болезни – недостаток внимания к собственной безопасности. Я это признаю, но так сложились обстоятельства. Я болел и дома, и лежал в больнице. Ощущения малоприятные. Температура 40, суставные боли, недостаток дыхания. Некоторое время был на потоковом кислороде. Но наши врачи – молодцы!» «Я - за вакцинацию. И сам уже первый раз вакцинировался. Более того, за последнее время уже половина медперсонала получила прививки. Идея в том, что мы должны все 100% кадров привить. В начале года было много отказов от прививок. Люди не понимали, не были готовы. Но сегодня мы смогли убедить их в необходимости вакцинирования. И собственным примером тоже». «Я верю в моих коллег, врачей, медсестер, санитарок. Если к нам в больницу пападут, то мы будем бороться за каждого. Своим коллегам хочу пожелать сохранять силы, самообладание, и верить в то, что все будет хорошо».

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