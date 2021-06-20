Игорь Терехов поздравил харьковчан с Троицей

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравляет харьковчан с праздником Святой Троицы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе горсовета.
«Что делает нас людьми? Вера. Я в этом убежден. Именно Вера дает смысл всем нашим надеждам и делам. Вера исцеляет. Она дает силы строить будущее, искать мудрость и делиться ею. Обретению Веры в силу Духа посвящен День Святой Троицы.
Я поздравляю всех харьковчан с этим светлым, жизнеутверждающим праздником! Именно в этот день начала свою историю христианская церковь — тысячелетиями помогающая нам одолевать невзгоды, душевные и мирские. Мы опираемся на ее поддержку сегодня, когда мир вновь проходит сквозь череду испытаний. И точно знаем, что эта наивысшая поддержка будет нам оказана. Мы будем спасены.
Троицын день принято отмечать радостным общением и единением. Я желаю вам, чтобы сегодня в домах Харькова, на наших улицах, а главное — в наших сердцах воцарилась радость, благодать и Вера в чудо. Пусть Вера даст вам сил жить так, как стремится ваша душа!» - говорится в поздравлении.
Напомним, 20 июня в укрине отмечают День медицинского работника. Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил медиков в канун их профессионального праздника.
Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых будет немало.
На небе появятся облака, но осадков синоптики не обещают. Днем местами порывы ветра 15-20 м/с.
Православные отмечают один из главных христианских праздников: День Святой Троицы, Пятидесятницу, Сошествие Святого Духа.
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