20.06.2021 13:24

Игорь Терехов поздравил харьковчан с Троицей

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравляет харьковчан с праздником Святой Троицы.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе горсовета.

«Что делает нас людьми? Вера. Я в этом убежден. Именно Вера дает смысл всем нашим надеждам и делам. Вера исцеляет. Она дает силы строить будущее, искать мудрость и делиться ею. Обретению Веры в силу Духа посвящен День Святой Троицы.



Я поздравляю всех харьковчан с этим светлым, жизнеутверждающим праздником! Именно в этот день начала свою историю христианская церковь — тысячелетиями помогающая нам одолевать невзгоды, душевные и мирские. Мы опираемся на ее поддержку сегодня, когда мир вновь проходит сквозь череду испытаний. И точно знаем, что эта наивысшая поддержка будет нам оказана. Мы будем спасены.



Троицын день принято отмечать радостным общением и единением. Я желаю вам, чтобы сегодня в домах Харькова, на наших улицах, а главное — в наших сердцах воцарилась радость, благодать и Вера в чудо. Пусть Вера даст вам сил жить так, как стремится ваша душа!» - говорится в поздравлении.

Напомним, 20 июня в укрине отмечают День медицинского работника. Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил медиков в канун их профессионального праздника.