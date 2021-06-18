18.06.2021 19:05

Борьба с коронавирусом: Харьков - среди самых успешных городов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил медиков в канун их профессионального праздника.



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На торжественном приеме, посвященном Дню медицинского работника, Игорь Терехов поздравил харьковских врачей, медсестер, санитаров и фельдшеров, а также выразил благодарность за их работу от имени всех жителей города.

“От всех харьковчан выражаю вам слова благодарности за вашу работу! Профессия врача — это, прежде всего, призвание, но также это адский труд, и я это хорошо знаю, поскольку мой отец тоже был врачом. Мне очень хочется поблагодарить вас за ваш героизм, потому что именно благодаря вам мы победили ковид! По-разному можно оценивать систему здравоохранения, но ни у одного человека язык не повернется сказать плохо о наших медиках. Вы — настоящие герои, вы те, кто предотвратил катастрофу”, — с такими словами перед медиками выступил руководитель города.

Также Игорь Терехов отметил очень высокую оценку работы харьковских медиков в период пандемии коронавируса: “Харьков признан одним из самых успешных городов в борьбе с ковидом. Сегодня Харьков находится в «зеленой» зоне, и сегодня Харьков живет обычной жизнью. И все это – только благодаря вам”.