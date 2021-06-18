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18.06.2021  19:37   

Момент ДТП в Харькове: Роковой поворот легковушки и крепкий удар на мосту (ВИДЕО)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


Момент ДТП в Харькове: Роковой поворот легковушки и крепкий удар на мосту (ВИДЕО)
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на проспекте Ландау в Харькове - ДТП.
 
Авария произошла на съезде с Коммунального путепровода.
 
Крепким ударом завершилась не самая продуманная попытка вишневой легковушки резко съехать из среднего ряда, поперек соседнему потоку машин с моста в сторону боковой дороги и Автострадной набережной.
 
Во время перестройки в нее влетел серый Daewoo Lanos, не шибко ожидавший такого сюрприза.
 
Внимание! Ненормативная лексика наблюдавшего за происходящим.
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков, путепровод, мост, ландау
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