18.06.2021 20:05
Двойное убийство в Харькове: застрелил мужчин из «Нагана»
В Харькове суд вынес приговор убийце.
Двойное убийство в Харькове: застрелил мужчин из «Нагана»
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, Ленинским райсудом Харькова признал виновным 40-летний мужчина убивший десять лет назал двух человек.
Руководитель окружной прокуратуры Владимир Куприянов проинформировал, что 40-летний харьковчанин в 2011 году во время конфликта, из самодельного револьвера системы «Наган», застрелил двух мужчин.
Приговором он признан виновным, сядет на 13 лет 9 месяцев в тюрьму и выплатит в пользу потерпевших 1 000 000 гривен возмещения морального вреда.
Идет срок апелляционного обжалования.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0