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18.06.2021  20:05   

Двойное убийство в Харькове: застрелил мужчин из «Нагана»

В Харькове суд вынес приговор убийце.


Двойное убийство в Харькове: застрелил мужчин из «Нагана»
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, Ленинским райсудом Харькова признал виновным 40-летний мужчина убивший десять лет назал двух человек.
 
Руководитель окружной прокуратуры Владимир Куприянов проинформировал, что 40-летний харьковчанин в 2011 году  во время конфликта, из самодельного револьвера системы «Наган», застрелил двух мужчин.
 
Приговором он признан виновным, сядет на 13 лет 9 месяцев в тюрьму и выплатит в пользу потерпевших 1 000 000 гривен возмещения морального вреда.
 
Идет срок апелляционного обжалования.
 
Тэги:  стрельба, двойное убийство, харьков, конфликт, смерть, труп, мертвое тело, мертвец
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