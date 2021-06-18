18.06.2021 20:05

Двойное убийство в Харькове: застрелил мужчин из «Нагана»

В Харькове суд вынес приговор убийце.



Двойное убийство в Харькове: застрелил мужчин из «Нагана»



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, Ленинским райсудом Харькова признал виновным 40-летний мужчина убивший десять лет назал двух человек.

Руководитель окружной прокуратуры Владимир Куприянов проинформировал, что 40-летний харьковчанин в 2011 году во время конфликта, из самодельного револьвера системы «Наган», застрелил двух мужчин.

Приговором он признан виновным, сядет на 13 лет 9 месяцев в тюрьму и выплатит в пользу потерпевших 1 000 000 гривен возмещения морального вреда.

Идет срок апелляционного обжалования.