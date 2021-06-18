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18.06.2021  20:44   

В Харькове на улице Метростроителей запрещено движение до начала июля

Ограничения движения в Харькове связаны с ремонтными работами на газопроводе среднего давления.


//city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, движение транспорта по ул. Метростроителей в районе дома №17-а будет запрещено до 2 июля 2021.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением АО «Харьковгоргаз» работ по ликвидации аварийной ситуации на газопроводе среднего давления.
 
Объезд закрытого участка необходимо осуществлять по прилегающим улицам: ул. Леся Сердюка, ул. Дружбы Народов, ул. Наталии Ужвий, ул. Гвардейцев Широнинцев и др.
 
Кроме того, до 2 июля ограничено движение по ул. Метростроителей в районе дома №13. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.
 
Тэги:  движение, запрет, харьков, метростроителей
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