18.06.2021 11:51

В выходные въезд в поселок Жуковского в Харькове будет затруднен

Начало улицы Академика Проскуры временно перекроют для движения транспорта.



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С 7:00 19 июня до 22:00 20 июня будет запрещено движение транспорта по улице Академика Проскуры, на участке от Белгородского шоссе до улицы Чкалова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры ХГС

В выходные Консорциумом «Блэк Си Консорциум» будет проводиться ремонт проезжей части на указанном участке.



Объезд закрытого участка будет организован через ул. Академика Проскуры при движении в сторону ул. Лесопарковской.

Напомним, в Харькове воплощают в жизнь проект новой транспортной развязки на сложном перекрестке Чкалова-Академика Проскуры и Белгородского шоссе. На постоянные пробки и тянучки там постоянно жаловались автовладельцы и просили мэрию исправить ситуацию.