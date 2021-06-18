В выходные въезд в поселок Жуковского в Харькове будет затруднен

Начало улицы Академика Проскуры временно перекроют для движения транспорта.
С 7:00 19 июня до 22:00 20 июня будет запрещено движение транспорта по улице Академика Проскуры, на участке от Белгородского шоссе до улицы Чкалова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры ХГС
В выходные Консорциумом «Блэк Си Консорциум» будет проводиться ремонт проезжей части на указанном участке.
Объезд закрытого участка будет организован через ул. Академика Проскуры при движении в сторону ул. Лесопарковской.
Напомним, в Харькове воплощают в жизнь проект новой транспортной развязки на сложном перекрестке Чкалова-Академика Проскуры и Белгородского шоссе. На постоянные пробки и тянучки там постоянно жаловались автовладельцы и просили мэрию исправить ситуацию.
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Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харьков идет жара. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Пришло время самых коротких"воробиных" ночей.
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