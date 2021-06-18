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18.06.2021  11:29   

В Харькове Таврия сбила женщину на пешеходном переходе (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавшую госпитализировала скорая.

В Харькове сбили женщину-пешехода.

Около половины десятого утра 18 июня случилось дорожно-транспортное происшествие на проспекте Героев Сталинграда, 23, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Водитель автомобиля ВАЗ 2121 совершил наезд на пешехода-женщину.

По словам очевидцев, Таврия пыталась проскочить при переключении светофора на запрещающий красный, но автомобиль занесло и он сбил пешехода.

В Харькове сбили женщину-пешехода.

До приезда скорой женщина сидела тротуаре, ей оказывали помощь.

Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали пострадавшую  в больницу.

Обстоятельства устанавливает следственно-оперативная группа.

В Харькове сбили женщину-пешехода.

Напомним, правоохранители разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло 2 июня примерно в 07:20 на проезжей части проспекта Юбилейного, 32/186. Водитель автомобиля Ravon R4 допустил наезд на женщину.  Пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

Тэги:  дтп, харьков
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