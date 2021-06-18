18.06.2021 11:29

В Харькове Таврия сбила женщину на пешеходном переходе (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавшую госпитализировала скорая.

Около половины десятого утра 18 июня случилось дорожно-транспортное происшествие на проспекте Героев Сталинграда, 23, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Водитель автомобиля ВАЗ 2121 совершил наезд на пешехода-женщину.

По словам очевидцев, Таврия пыталась проскочить при переключении светофора на запрещающий красный, но автомобиль занесло и он сбил пешехода.

До приезда скорой женщина сидела тротуаре, ей оказывали помощь.



Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

Обстоятельства устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, правоохранители разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло 2 июня примерно в 07:20 на проезжей части проспекта Юбилейного, 32/186. Водитель автомобиля Ravon R4 допустил наезд на женщину. Пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.



