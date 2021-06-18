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18.06.2021  10:47   

В Харькове – 34 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 18 июня

За сутки от коронавируса умерло 9 человек.

Коронавирус в Харькове: статистика на 18 июня

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.

34 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 июня составляет 148 189 человек.

Из них:

  • 3 465 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);
  • 142 601 человек выздоровели (за сутки – 237 человек);
  • 2 123 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 178 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 38 – жители Харьковского района (в том числе 34 харьковчанина);
  • 13 – Изюмского;
  • 9 – Чугуевского;
  • 4 – Красноградского;
  • 4 – Лозовского.

Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.



За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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