18.06.2021 10:47

В Харькове – 34 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 18 июня

За сутки от коронавируса умерло 9 человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.



34 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 июня составляет 148 189 человек.



Из них:

3 465 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);

142 601 человек выздоровели (за сутки – 237 человек);

2 123 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 178 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

38 – жители Харьковского района (в том числе 34 харьковчанина);

13 – Изюмского;

9 – Чугуевского;

4 – Красноградского;

4 – Лозовского.

Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.





