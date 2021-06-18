В Харькове – 34 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 18 июня

За сутки от коронавируса умерло 9 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.
34 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 июня составляет 148 189 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харьков идет жара. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Пришло время самых коротких"воробиных" ночей.
влажность:
давление:
ветер: