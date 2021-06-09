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09.06.2021  14:23   

Харьков в зеленой зоне карантина: какие запреты остались в силе

С 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.


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В регионе снижается количество заболевших и три дня наблюдается отрицательная динамика госпитализаций, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сводку Министерства охраны здоровья Украины.

На опубликованной сегодня Минздравом карте «зелеными» стали все области Украины, то есть перешли в зону карантина с самыми слабыми карантинными ограничениями. Официально решение вступит в силу после заседания госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Вместе с тем, «зеленая» зона тоже накладывает определенные карантинные ограничения.

Основное – сохранение масочного режима в общественном транспорте и публичных местах.

Также действуют такие ограничения:

  • пассажирские перевозки разрешены с условием только сидячих мест;
  • массовые мероприятия разрешены при заполнении две трети мест или с расчетом четыре квадратных метра на одного человека;
  • кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети,
  • кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Вместе с тем Министерство здравоохранения выступает за продление карантина в Украине на лето. Соответствующее предложение вскоре поступит правительству.

Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 10 человек.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков
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