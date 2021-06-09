С 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.
В регионе снижается количество заболевших и три дня наблюдается отрицательная динамика госпитализаций, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сводку Министерства охраны здоровья Украины.
На опубликованной сегодня Минздравом карте «зелеными» стали все области Украины, то есть перешли в зону карантина с самыми слабыми карантинными ограничениями. Официально решение вступит в силу после заседания госкомиссии ТЭБ и ЧС.
Вместе с тем, «зеленая» зона тоже накладывает определенные карантинные ограничения.
Основное – сохранение масочного режима в общественном транспорте и публичных местах.
Также действуют такие ограничения:
Вместе с тем Министерство здравоохранения выступает за продление карантина в Украине на лето. Соответствующее предложение вскоре поступит правительству.
Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 10 человек.
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