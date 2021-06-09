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09.06.2021  14:45   

На Новгородской не поделили дорогу два легковых автомобиля (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня днем на улице Новгородской, 74.

 
Об этом сообщает собственный корреспондент РЕДПОСТ. В результате ДТП пострадали автомобили Chevrolet и Citroen.
 
На месте работают сотрудники патрульной полиции и медики. О пострадавших не сообщается.
 
 
По улице Новгородской в сторону проспекта Науки и парка Горького затруднено движение.
 
Напомним, 23 марта около 11:10 на проезжей части улицы Новгородской, в районе дома № 2, произошло столкновение автомобилей «MAN TGA» и «Renault Logan».
 
Тэги:  дтп, харьков
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