Главная Новости Харькова Спорт Прыжки на батуте. Харьковчанка стала призеркой Кубка Европы
09.06.2021  15:19   

Прыжки на батуте. Харьковчанка стала призеркой Кубка Европы

Представительница Харькова завоевала серебро на престижных состязаниях в Италии.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, харьковчанка  Анна Бакуновицкая успешно выступил на Кубке Европы.
 
Первостолична спортсменка выступала в тандеме с киевлянкой Мариной Кийко.
 
Пара завоевала серебрянную награду соревнований, о чем сообщают в Национальном олимпийском комитете Украины.
 
Успешнее выступили французы, выигравшие золото.
 
Бронзовыми призерками стали девушки из Белоруссии.
 
Участие в соревнованиях принимали спортсмены из 18 стран мира.
 
 
Тэги:  прыжки на батуте, серебряный призер, харьков, дуэт
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