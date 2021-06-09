09.06.2021 15:45

В мэрии рассказали про особенности "Карты харьковчанина"

В Харьковском городском совете рассказали про функционал и возможности "Карты харьковчанина".



РЕДПОСТ

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно на заседании исполнительного комитета Харьковского гороского совета. Эта карта позволит горожанам экономить деньги на проезд в городском наземном и подземном транспорте. Также в функционал карты добавят скидки в магазинах-партнерах.

«Таким образом семья сможет экономить около тысячи гривен в месяц», - сказал Игорь Терехов.

По словам и.о. мэра "Карта харьковчанина" откроет новые возможности, среди которых: скидки в супермаркетах, коммунальных аптеках и на заправках, бесплатный вход в Харьковский зоопарк и многие другие услуги — их список сейчас составляется

Их будут выдавать всем харьковчанам, ученикам школ и студентам, независимо от регистрации места проживания, а также сотрудникам коммунальных предприятий. В том числе тем работникам, кто официально трудоустроен в Харькове, но не имеет прописки.

Предполагается, что будут разные карты с разным дизайном: ученические, студенческие, пенсионные и стандартная. Отмечается, что они будут отличаться и по наполнению льгот и предложеням в магазинах-партнерах.

Получить их можно будет в учебном заведении или по месту работы..

Предложение по дизайну принимаются через форму обратной связи на сайте городского совета до 1 июня.