Главная Новости Харькова Общество В мэрии рассказали про особенности "Карты харьковчанина"
09.06.2021  15:45   

В мэрии рассказали про особенности "Карты харьковчанина"

В Харьковском городском совете рассказали про функционал и возможности "Карты харьковчанина".


РЕДПОСТ
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно на заседании исполнительного комитета Харьковского гороского совета. Эта карта позволит горожанам экономить деньги на проезд в городском наземном и подземном транспорте. Также в функционал карты добавят скидки в магазинах-партнерах.
 
«Таким образом семья сможет экономить около тысячи гривен в месяц», - сказал Игорь Терехов. 
 
По словам и.о. мэра "Карта харьковчанина" откроет новые возможности, среди которых: скидки в супермаркетах, коммунальных аптеках и на заправках, бесплатный вход в Харьковский зоопарк и многие другие услуги — их список сейчас составляется
 
Их будут выдавать всем харьковчанам, ученикам школ и студентам, независимо от регистрации места проживания, а также сотрудникам коммунальных предприятий. В том числе тем работникам, кто официально трудоустроен в Харькове, но не имеет прописки. 
 
Карта харьковчанина
 
Предполагается, что будут разные карты с разным дизайном: ученические, студенческие, пенсионные и стандартная. Отмечается, что они будут отличаться и по наполнению льгот и предложеням в магазинах-партнерах.
 
Карта харьковчанина
 
Получить их можно будет в учебном заведении или по месту работы..
 
Предложение по дизайну принимаются через форму обратной связи на сайте городского совета до 1 июня.
 
Тэги:  карта харьковчанина, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 