09.06.2021 16:16

ЧП: В Харькове авто уехало с газовым "пистолетом" - испугаться не успели (ВИДЕО)

О происшествии на окружной, которое могло привести к серьезным последствиям, сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, на одной из харьковских заправок произошло чрезвычайное происшествие.

Что точно произошло не очень понятно - заправлявшийся водитель забыл и, задумавшись, уехал или оператор запрвки на что-то загляделся, но авто уехало с пистолетом в баке.

Прихватил автолюбитель и шланг.

Вырвав его, легковушка проехала несколько метров, но обслуживающий персонал остановил наездника.

Все обошлось и никаких последствий инцидент не имел,

Но с газом, все-таки, шутки плохи.