Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ЧП: В Харькове авто уехало с газовым "пистолетом" - испугаться не успели (ВИДЕО)
09.06.2021  16:16   

ЧП: В Харькове авто уехало с газовым "пистолетом" - испугаться не успели (ВИДЕО)

О происшествии на окружной, которое могло привести к серьезным последствиям, сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на одной из харьковских заправок произошло чрезвычайное происшествие.
 
Что точно произошло не очень понятно - заправлявшийся водитель забыл и, задумавшись, уехал или оператор запрвки на что-то загляделся, но авто уехало с пистолетом в баке.
 
Прихватил автолюбитель и шланг.
 
Вырвав его, легковушка проехала несколько метров, но обслуживающий персонал остановил наездника.
 
Все обошлось и никаких последствий инцидент не имел,
 
Но с газом, все-таки, шутки плохи.
 
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков, заправка, чп
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