09.06.2021 17:03

Афера на 270 000: В Харькове чиновник налоговой пойман на взятке

В Харькове под подозрением инспектор фиска.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, установлено, что главный госинспектор ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области требовал от предпринимателя 10 000 долларов США.

Мзда должна была пойти за то, что фискал зарегистрирует для участия в аукционе по продаже зданий, находящихся в налоговом залоге, доверенное лицо предпринимателя и обеспечит ему победу на торгах.

В итоге имущество перейдет в собственность предпринимателя.

Чиновнику фиска удалось получил 2/3 взятки - 28 мая 2021 года - 3000 долларов США, а 29 мая - еще 3,5 тысячи.

8 июня 2021 года налоговику сообщено о подозрении по факту получения 6500 долларов США неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Фискалу светит срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.