09.06.2021 17:03
Афера на 270 000: В Харькове чиновник налоговой пойман на взятке
В Харькове под подозрением инспектор фиска.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, установлено, что главный госинспектор ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области требовал от предпринимателя 10 000 долларов США.
Мзда должна была пойти за то, что фискал зарегистрирует для участия в аукционе по продаже зданий, находящихся в налоговом залоге, доверенное лицо предпринимателя и обеспечит ему победу на торгах.
В итоге имущество перейдет в собственность предпринимателя.
Чиновнику фиска удалось получил 2/3 взятки - 28 мая 2021 года - 3000 долларов США, а 29 мая - еще 3,5 тысячи.
8 июня 2021 года налоговику сообщено о подозрении по факту получения 6500 долларов США неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.
Фискалу светит срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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