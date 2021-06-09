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09.06.2021  17:03   

Афера на 270 000: В Харькове чиновник налоговой пойман на взятке

В Харькове под подозрением инспектор фиска.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, установлено, что  главный госинспектор ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области требовал от предпринимателя 10 000 долларов США.
 
Мзда должна была пойти за то, что фискал зарегистрирует для участия в аукционе по продаже зданий, находящихся в налоговом залоге, доверенное лицо предпринимателя и обеспечит ему победу на торгах.
 
В итоге имущество перейдет в собственность предпринимателя.
 
Чиновнику фиска удалось получил 2/3 взятки -  28 мая 2021 года - 3000 долларов США, а 29 мая - еще 3,5 тысячи.
 
8 июня 2021 года налоговику сообщено о подозрении по факту получения 6500 долларов США неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.
 
Фискалу светит срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, взятка, коррупция
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