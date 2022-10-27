27.10.2022 12:33 Рита Парфенова

Завідувачка харківської ветлікарні за гроші закривала очі на діяльність підлеглих

За нетручання в роботу лікаря-лаборанта завідувачка дільничної лікарні ветмедицини щомісячно вимагала та отримувала гроші.

Як повідомили в Прокуратурі Харківської області керівницю взято під варту, передає РЕДПОСТ.



Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувачка однієї з дільничних лікарень ветеринарної медицини поставила умову лікарю-лаборантці, що підлегла має щомісячно віддавати їй 3000 гривень за неперешкоджання в її роботі та не звільнення з посади.



Лікар-лаборантка у період з травня по вересень передавала завідувачці вказану суму. У жовтні підозрювана підняла «ставку»: тепер сума неправомірної вигоди складала 4000 грн.



25 жовтня під час отримання місячного «траншу» грошей правоохоронці затримали завідувачку в порядку ст. 208 КПК України.



За весь період вимагання службовиця отримала від підлеглої 16 тис. грн.



За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова завідувачці повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).



Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Харькові лікарка за 2500 доларів погодилась знайти у призовника хворобу, несумісну з військовою службою.