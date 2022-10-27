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27.10.2022  12:40   Віталій Хінєвіч

У яких громадах Харківської області 27 жовтня обмежили електропостачання

У деяких населених пунктах Харківської області не буде електрики.

електропостачання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що обмеження в електропостачанні 27 жовтня на території Харківської області можуть тривати протягом 4 годин.
 
Речниця компанії "Харківобленерго" Марина Шевченко повідомила Суспільному, що електропостачання не буде в громадах, що входять до наступних електромереж:
 
  • Мерефʼянський,
  • Люботинський,
  • Близнюківський,
  • Кегичівський,
  • Барвінківський,
  • Зачепилівський,
  • Красноградський,
  • Зміївський райони.
Крім цього зазначається, що відключення може тривати протягом 4 годин. Однак через 8 годин заходи обмеження електропостачання можуть бути повторно. За даними обленерго, обмеження ввели вранці 27 жовтня.
 
Нагадаємо, в Україні розробляють удосконалений графік відключення електроенергії.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  жкх, харьков
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