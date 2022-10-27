27.10.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

У яких громадах Харківської області 27 жовтня обмежили електропостачання

У деяких населених пунктах Харківської області не буде електрики.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що обмеження в електропостачанні 27 жовтня на території Харківської області можуть тривати протягом 4 годин.

Речниця компанії "Харківобленерго" Марина Шевченко повідомила Суспільному, що електропостачання не буде в громадах, що входять до наступних електромереж:

Мерефʼянський,

Люботинський,

Близнюківський,

Кегичівський,

Барвінківський,

Зачепилівський,

Красноградський,

Зміївський райони.

Крім цього зазначається, що відключення може тривати протягом 4 годин. Однак через 8 годин заходи обмеження електропостачання можуть бути повторно. За даними обленерго, обмеження ввели вранці 27 жовтня.