27.10.2022 12:54 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 27 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 27 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 15 легкових авто;

«Угринів» - 20 легкових авто;

«Рава-Руська» - 35 легкових авто, 2 автобуси;

«Грушів» - 20 легкових авто;

«Краківець» - 100 легкових авто, 1 автобус;

«Шегині» - 80 легкових авто, 10 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 15 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто, 1 автобус.

«Лужанка» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 50 легкових авто.

За добу 26 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 29 тисяч з них – наші співгромадяни.