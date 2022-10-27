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27.10.2022  12:54   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 27 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 27 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 15 легкових авто;
  • «Угринів» - 20 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 35 легкових авто, 2 автобуси;
  • «Грушів» - 20 легкових авто;
  • «Краківець» - 100 легкових авто, 1 автобус;
  • «Шегині» - 80 легкових авто, 10 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 15 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 10 легкових авто, 1 автобус.
  • «Лужанка» - 10 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 50 легкових авто.

За добу 26 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 29 тисяч з них – наші співгромадяни.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граната, ревность, убийство, полиция, харьков
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