Ситуація з виїздом із України 27 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 27 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 26 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 29 тисяч з них – наші співгромадяни.
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Якщо з добрими намірами влізете у справи оточуючих, у відповідь чекайте на таку ж інтервенцію. Такий сьогодні день – ніхто не пройде повз чужі проблеми.
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