27.10.2022 13:04 Рита Парфенова

У зруйнованих обстрілами будинках Харкова зміцнюють стіни (фото)

У Немишлянському районі продовжуються роботи з відновлення житлових будинків, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, у будинку по вул. Ювілейній триває розбирання завалів і розпочато роботи з демонтажу зруйнованих плит. Також демонтаж зруйнованих плит проводиться у будинку по Салтівському шосе. Крім того, фахівці ведуть там зварювальні роботи з укріплення стін.



Роботи виконують бригади АТ «Житлобуд-1» та КП «Харківспецбуд».

Нагадаємо, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у Харкові готують пункти обігріву.