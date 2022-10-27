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27.10.2022  13:04   Рита Парфенова

У зруйнованих обстрілами будинках Харкова зміцнюють стіни (фото)

У Немишлянському районі продовжуються роботи з відновлення житлових будинків, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у Харкові готують пункти обігріву. Нагадаємо, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у Харкові готують пункти обігріву.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, у будинку по вул. Ювілейній триває розбирання завалів і розпочато роботи  з демонтажу зруйнованих  плит. Також демонтаж зруйнованих плит проводиться у будинку по Салтівському шосе. Крім того, фахівці ведуть там зварювальні роботи з укріплення стін.   

Роботи  виконують бригади АТ «Житлобуд-1» та КП «Харківспецбуд».

Нагадаємо, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у Харкові готують пункти обігріву. Нагадаємо, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у Харкові готують пункти обігріву.

Нагадаємо, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у Харкові готують пункти обігріву.

Источник:   ХМР
 Тэги:  жкх, харьков
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