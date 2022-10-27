У зруйнованих обстрілами будинках Харкова зміцнюють стіни (фото)

У Немишлянському районі продовжуються роботи з відновлення житлових будинків, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів.
Зокрема, у будинку по вул. Ювілейній триває розбирання завалів і розпочато роботи з демонтажу зруйнованих плит. Також демонтаж зруйнованих плит проводиться у будинку по Салтівському шосе. Крім того, фахівці ведуть там зварювальні роботи з укріплення стін.
Роботи виконують бригади АТ «Житлобуд-1» та КП «Харківспецбуд».
Нагадаємо, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у Харкові готують пункти обігріву.
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Якщо з добрими намірами влізете у справи оточуючих, у відповідь чекайте на таку ж інтервенцію. Такий сьогодні день – ніхто не пройде повз чужі проблеми.
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День аудіовізуальної спадщини відзначається щорічно 27 жовтня.
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