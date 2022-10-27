27.10.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

У Харківобленерго роз'яснили інформацію щодо введення графіка відключення електропостачання

У зв'язку з виникненням дефіциту електричної енергії через пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок російської агресії у регіонах введено графіки обмеження споживання - аварійні відключення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківобленерго».

Фахівці Харківобленерго відповіли на запитання абонентів, які часто ставляться.

Що таке графік аварійного відключення (ГАВ)?

ГАВ – це перелік електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення, у випадку отримання відповідної вказівки від НЕК "Укренерго". Графік повинен бути запроваджений протягом 15 хвилин після отримання такої вказівки.

Електричні адреси (перелік електромереж) у графіку розподілені на певну кількість черг, тобто відключення запроваджуються почергово, а не по всій області одночасно. Але порядок черг, місце та тривалість відключень контролюються та координуються НЕК "Укренерго". Отже, це не перелік населених пунктів та вулиць, у графіку немає годин початку та завершення відключення.

Коли застосовуються ГАВ?

Коли в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України присутній суттєвий дефіцит електричної енергії та потрібно швидко зменшити навантаження на ОЕС.

Який результат застосування ГАВ?

Графіки допомагають уникнути суттєвих, хаотичних та масових аварійних ситуацій в електромережах.

Скільки може тривати відключення згідно з ГАВ?

Відключення може тривати протягом 4 годин. Але може повторно запроваджуватися через 8 годин.

Що може вплинути на масштаби (кількість черг) застосування ГАВ?

Обсяг дефіциту електричної енергії. Якщо споживачі з розумінням ставитимуться до прохання енергетиків запровадити режим економії, то графіки будуть менш тривалими або ж їх не буде зовсім.

Чи можна ГАВ опублікувати у відкритих джерелах?

Ні, у період воєнного стану не можна поширювати будь-яку інформацію, що сприяє уявленню про потужності енергетичних об’єктів, їх розташування. Крім того, у такому графіку споживачам буде дуже важко зорієнтуватися.

Що ж робити споживачам?

відслідковувати інформацію на офіційному сайті АТ "Харківобленерго". Енергетики працюють над тим, щоб сформувати зрозумілий та зручний для споживачів перелік адрес, на які поширюється ГАВ;

внести в розділі «Налаштування повідомлень про відключення» (банер на головній сторінці сайту "Харківобленерго") Особистого кабінету споживача номер телефону або поштову скриньку для отримання повідомлень про відключення та очікуваний час відновлення розподілу електричної енергії. Функція доступна для побутових та непобутових споживачів.

Нагадаємо, у яких громадах Харківської області 27 жовтня обмежили електропостачання.