24.10.2022 19:53 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про розгортання пунктів обігріву

Про це мер Харкова Ігор Терехов поінформував під час зустрічі із представниками міжнародної організації «World Central Kitchen».



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міскраду, Харківський міський голова Ігор Терехов провів зустріч із представниками міжнародної організації «World Central Kitchen», в рамках якої сторони обговорили подальшу співпрацю. Зокрема, керівник програми WCK в Україні Юлія Стефанюк зазначила, що організація має намір допомагати харків’янам й надалі. Зокрема, наразі вивчаються потреби міста у зимовий період, у тому числі з урахуванням можливих перебоїв з електропостачанням та інших життєво важливих послуг.

Як повідомив Ігор Терехов, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у місті готують пункти обігріву. Зокрема, їх збираються розгорнути у 20 зупинках-укриттях та 40 наметах. Крім того, харків’яни матимуть можливість зігрітися у школах та клубах за місцем проживання. За словами міського голови, резервними пунктами обігріву також можуть стати станції метрополітену.

Ігор Терехов зауважив, що частина пунктів обігріву вже має необхідне обладнання, яке Харкову, зокрема, передають благодійники та міста-партнери. Втім, станом на сьогодні, місто все ще потребує додаткових наметів, обігрівачів на альтернативних джерелах живлення, дров’яних печей для приготування їжі тощо.

«Отопительный сезон, в который мы входим, будет очень тяжелым. Это вызов всем харьковчанам, как и всем украинцам в целом. Мы очень тщательно готовимся, потому что понимаем, что очень многое должны сделать для того, чтобы сохранить жизнь харьковчан. Мы сформировали определенный план действий и, если у вас будет такая возможность, будем рассчитывать на вашу помощь», – зазначив Ігор Терехов.