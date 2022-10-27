27.10.2022 12:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області підняли бойовий дух рятувальникам

26 жовтня оркестр ДСНС України завітав до Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що спочатку українська пісня звучала в нещодавно деокупованому місті Ізюм, а під вечір в одному з підрозділів міста Харкова.

«Талановиті артисти подарували присутнім авторські пісні, що зачепили найглибші струни душі кожного. Запальний степ, джаз, хіти сьогодення, котрі не можна було не підспівувати, яскраве звучання інструментів та голосів – все це відбувалося на музичній зустрічі.

Концерт став ковтком свіжого повітря для кожного, хто мав нагоду долучитися, а це рятувальники, поліцейські та медичні працівники міста Харкова. Здавалося, що сила музики змусила на якусь мить зупинити час, нескінченний потік тривожних думок і навіть замовкнути сирени "повітряних тривог".

Щиро дякуємо колективу Оркестр ДСНС України за професіоналізм і самовідданість. Дякуємо за підсилення віри у нашу найшвидшу Перемогу. Дякуємо за мистецтво, котре лікує душу»,- розповіли в ДСНС Харківської області.