Харьковский оркестр "PRIME ORCHESTRA" покорил зрителей всего мира своим талантом (видео)

26.01.2022 18:35 Яна Чернобай

Кроссовер-шоу-оркестр родился в Харькове в 2014 году и уже успел покорить зрителей всего мира своим талантом.

"PRIME ORCHESTRA" – это уникальный симфонический оркестр, исполняющий мировые хиты классической, рок, поп, рэп, электронной музыки, и всё это в оригинальной интерпретации. Каждое их выступление – яркое шоу со спецэффектами и креативной режиссурой. Это кроссовер-оркестр - смешение стилей, направлений с добавлением современных технологий, саунд-дизайна.

Он также единственный оркестр, в штате которого есть DJ. Знаковые мероприятия Харькова проходят с участием этого творческого коллектива. Тому, что Харьков вошёл в сеть креативних городов ЮНЕСКО в категории «музыка», способствовало и творчество этого оркестра.

"У нас достаточно молодой коллектив – всего 7 лет. Но уже за этот промежуток времени, за семь лет, оркестр дал более 600 концертов не только по Украине, но и за рубежом. И везде, где мы выступаем, мы с гордостью говорим о том, что мы - харьковчане! Что оркестр из Харькова! Мы являемся такими амбссадорами нашего города", - отмечает продюсер "PRIME ORCHESTRA" Юрий Рыбалка.