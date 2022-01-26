26.01.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Тройное ДТП на Клочковской: чужие номера БМВ и другие подробности аварии в Харькове

Спикер прокуратуры объяснил, будет ли открыто уголовное дело по столкновению в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, сегодня, 26 января 2022 года около 7:30 произошло ДТП с участием трёх автомобилей: BMW 318, ВАЗ 21104 и Volkswagen Transporter. В результате аварии получили травмы водитель BMW 1986 г.р., водитель Volkswagen 1975 г.р. , водитель «ВАЗ» 1955 г.р. и его пассажир 1944 г.р.

Все пострадавшие имеют ушибы и ссадины, что предварительно подпадает под лёгкие телесные повреждения. В случае установления, как минимум, средней тяжести телесных повреждений, будет начато уголовное производство, поскольку уголовная ответственность за ДТП и в принципе начало расследования возможно при установлении, как минимум, средней тяжести телесных повреждений. При наличии лёгких телесных повреждений виновник ДТП привлекается только к административно ответственности.

На данный момент составлены административные материалы по факту ДТП, которые в дальнейшем будут переданы в суд для решения по сути и установления виновника ДТП. Также было установлено, что водитель BMW была на автомобиле с иностранной регистрацией с установленными именными номерами, которые не относятся к этому автомобилю. За использование несоответствующих номеров также установлена административная ответственность, и сотрудники Управления патрульной полиции Харьковской области также должны были составить соответствующий протокол про привлечение водителя к административной ответственности.

Что касается управления водителем BMW автомобилем на иностранной регистрации, то тут также возможно допущено нарушение, поскольку, насколько известно, гражданам Украины управлять такими автомобилями запрещено. По этому факту также сотрудники Управления патрульной полиции Харьковской области в случае нарушения должны составить административный материал и передать в суд.

Водитель BMW действительно сотрудница полиции – старший лейтенант, инспектор одного из райотделов Харькова. В момент ДТП она двигалась по личным целям и оперативных заданий не выполняла.

Напомним, ране мы писали о том, что по вопросу об участии в тройном ДТП на Клочковской женщины-полицейской начато служебное расследование