26.01.2022 16:35 Виталий Хиневич
Тройное ДТП на Клочковской: полиция начала служебное расследование
Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех автомобилей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что авария произошла 26 января около 7:30 по улице Клочковской.
По предварительной информации установлено, что 35-летняя девушка, управляя автомобилем марки «BMW» на скользкой дороге утратила управление и выехала на встречную полосу.
В результате чего произошло столкновение с автомобилем марки «Volkswagen Transporter» за рулем которого находился 46-летний водитель и авто марки «ВАЗ-21104». Участники ДТП получили легкие телесные повреждения.
За рулем «BMW» находилась сотрудница правоохранительных органов в трезвом состоянии. Кроме этого отмечается, что она не находилась в момент происшествия при исполнении.
Для выяснения всех обстоятельство дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете территориального подразделения полиции.
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