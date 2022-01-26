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26.01.2022  16:35   Виталий Хиневич

Тройное ДТП на Клочковской: полиция начала служебное расследование

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех автомобилей.

ДТП
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что авария произошла 26 января около 7:30 по улице Клочковской.
 
По предварительной информации установлено, что 35-летняя девушка, управляя автомобилем марки «BMW» на скользкой дороге утратила управление и выехала на встречную полосу.
В результате чего произошло столкновение с автомобилем марки «Volkswagen Transporter» за рулем которого находился 46-летний водитель и авто марки «ВАЗ-21104». Участники ДТП получили легкие телесные повреждения.
 
За рулем «BMW» находилась сотрудница правоохранительных органов в трезвом состоянии. Кроме этого отмечается, что она не находилась в момент происшествия  при исполнении. 
 
 
Для выяснения всех обстоятельство дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете территориального подразделения полиции.
 
Напомним, утром 26 января на улице Клочковской произошло дорожно-транспортное происшествие.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
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