Тройное ДТП на Клочковской в Харькове: машины разбиты в хлам (видео, фото)

Утром 26 января на улице Клочковской произошло дорожно-транспортное происшествие.
Участниками аварии стали легковые автомобили BMW и ВАЗ 2110 и микроавтобус Volkswagen Transporter, передает РЕДПОСТ. Автомобили столкнулись в районе Каскада, возле полей спорткомплекса «Арена».
Все машины получил значительные повреждения передней части. «Кто виновник предположить трудно. На BMW номера «Полина», ВАЗом тоже управляла женщина», – прокомментировал происходящее очевидец ДТП.
Из-за аварии на Клочковской образовалась пробка.
Официальная информация уточняется.
Напомним, утром 25 января возле перекрестка улицы Валентиновской с проспектом Тракторостроителей столкнулись автомобили Chevrolet и Volkswagen. Из-за аварии по улице Валентиновской образовалась автомобильная пробка.
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