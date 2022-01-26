26.01.2022 09:27 Рита Парфенова

Тройное ДТП на Клочковской в Харькове: машины разбиты в хлам (видео, фото)

Утром 26 января на улице Клочковской произошло дорожно-транспортное происшествие.





Участниками аварии стали легковые автомобили BMW и ВАЗ 2110 и микроавтобус Volkswagen Transporter, передает РЕДПОСТ. Автомобили столкнулись в районе Каскада, возле полей спорткомплекса «Арена».



Все машины получил значительные повреждения передней части. «Кто виновник предположить трудно. На BMW номера «Полина», ВАЗом тоже управляла женщина», – прокомментировал происходящее очевидец ДТП.



Из-за аварии на Клочковской образовалась пробка.



Официальная информация уточняется.

Напомним, утром 25 января возле перекрестка улицы Валентиновской с проспектом Тракторостроителей столкнулись автомобили Chevrolet и Volkswagen. Из-за аварии по улице Валентиновской образовалась автомобильная пробка.