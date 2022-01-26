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26.01.2022  09:07   Екатерина Стрельцова

Косплей и танец Дракона: в Харькове отметят Новый год по китайскому календарю

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 30 января состоится празднование Нового года по восточному календарю.

Новый год по восточному календарю отметят в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, в парке Горького уже в это воскресенье, 30 января, будут встречать Новый год по восточному календарю Года Черного Тигра. Гости мероприятия не только смогут познакомиться с культурой и традициями стран Дальнего Востока, но и увидеть настоящий фестиваль косплей – это костюмированное шоу персонажей аниме, фильмов и компьютерных игр. В парке Горького такое мероприятие проходит впервые.
 
В 17:00 на главной сцене начнется конкурсная программа «Год Черного Тигра», а в 18:00 под треск хлопушек и бой барабанов на центральной площади появится 14-метровый китайский Дракон, который исполнит традиционный праздничный танец. После этого перед гостями парка выступят танцевальные поп-группы, а в 18:30 на главной сцене начнется дискотека с азиатскими хитами.
 
Организаторы празднования напомнили всем о соблюдении социальной дистанции, призвали носить маски в местах скопления людей и помещениях,а также использовать антисептик для рук.
 
Одновременно с этим напомнили, что посещение аттракционов, массовых мероприятий возможно при наличии COVID-сертификатов или других документов, предусмотренных соответствующим постановлением Кабмина.
 
С полной программой праздничных выходных можно ознакомиться здесь.
 
Тэги:  парк горького, новый год, харьков
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